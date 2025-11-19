Traffico Roma del 19-11-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare chiusa in direzione Aurelia la corsia tra gli svincoli Sant'Andrea e via Cassia sulla tangenziale est traffico rallentato tra via Lanciani e lo svincolo Salaria verso Piazzale degli Eroi rallentamenti anche sulla Trionfale bravi a ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo sulla Cassia la circolazione rallenta tra la storta e via Trionfale rallentamenti sono segnalati tra via del mare e via Ostiense rallentamenti tra via degli orafi in direzione raccordo mentre su viadotto della Magliana rallentamenti tra Viale Newton e via del Cappellaccio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
Luca Cassinelli. Leona Lewis · Now We Are Free (From "Gladiator"). ADV | Roma di notte con @askoll_mobility XKP Roma di notte è un’altra città. Senza traffico, senza rumore… solo lampioni, vicoli vuoti e quella magia che ti entra dentro piano. Per questo - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 19-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno traffico intenso e code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso l'Eur sul Raccordo Anulare traffico in coda tra ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 19-11-2025 ore 09:30 - teramo visibilità ridotta tra Vicovaro e Valle del Salto vento forte sulla Roma Civitavecchia traffico intenso ... Lo riporta romadailynews.it
A Roma, dove il traffico è un inferno, FdI protesta a favore dell’auto privata - Domenica 16 novembre, su iniziativa della segreteria romana di Fratelli d’Italia, ci sarà un corteo di auto per protestare contro le limitazioni al traffico e rivendicare il diritto dei romani a utili ... Come scrive ilfattoquotidiano.it