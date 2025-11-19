Traffico Roma del 19-11-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare chiusa in direzione Aurelia la corsia tra gli svincoli Sant'Andrea e via Cassia sulla tangenziale est traffico rallentato tra via Lanciani e lo svincolo Salaria verso Piazzale degli Eroi rallentamenti anche sulla Trionfale bravi a ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo sulla Cassia la circolazione rallenta tra la storta e via Trionfale rallentamenti sono segnalati tra via del mare e via Ostiense rallentamenti tra via degli orafi in direzione raccordo mentre su viadotto della Magliana rallentamenti tra Viale Newton e via del Cappellaccio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

