Traffico Roma del 19-11-2025 ore 11 | 30

Romadailynews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare chiusa in direzione Aurelia la corsia tra gli svincoli Sant'Andrea e via Cassia sulla tangenziale est traffico rallentato tra via Lanciani e lo svincolo Salaria verso Piazzale degli Eroi rallentamenti anche sulla Trionfale bravi a ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo sulla Cassia la circolazione rallenta tra la storta e via Trionfale rallentamenti sono segnalati tra via del mare e via Ostiense rallentamenti tra via degli orafi in direzione raccordo mentre su viadotto della Magliana rallentamenti tra Viale Newton e via del Cappellaccio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 19 11 2025 ore 11 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2025 ore 11:30

Leggi anche questi approfondimenti

Traffico Roma del 19-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno traffico intenso e code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso l'Eur sul Raccordo Anulare traffico in coda tra ... Riporta romadailynews.it

Traffico Lazio del 19-11-2025 ore 09:30 - teramo visibilità ridotta tra Vicovaro e Valle del Salto vento forte sulla Roma Civitavecchia traffico intenso ... Lo riporta romadailynews.it

traffico roma 19 11A Roma, dove il traffico è un inferno, FdI protesta a favore dell’auto privata - Domenica 16 novembre, su iniziativa della segreteria romana di Fratelli d’Italia, ci sarà un corteo di auto per protestare contro le limitazioni al traffico e rivendicare il diritto dei romani a utili ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 19 11