Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati il grosso degli spostamenti come sovente avviene in queste ore sulle strade dell'Inter capitolino in particolare sul raccordo anulare è proprio sul raccordo in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Trionfale Ottavia e Flaminia è sempre in interna code a tratti a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica successivamente abbiamo rallentamenti con possibili dalla Prenestina all'uscita per la via Appia in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino al bivio per la Roma Napoli decisamente trafficata la Pontina interessata dare da Castel Romano a Pomezia sud e poi da qui a tratti tra l'uscita per Ardea è la zona di Aprilia il tutto quindi in direzione di Latina trafficatissima anche la Nettunense interessata da una mente a tratti tra Frattocchie Pavona Cecchina Aprilia Campo di Carne in provincia di Latina prosegui lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina si transita senso di marcia ad unica carreggiata quindi in un unico fornice per un tratto di oltre 3 km è opportuno procedere con la massima attenzione nella guida sulla A1 Roma Napoli a partire dalle ore 23 attenzione chiusura dell'autostrada tra Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione di Napoli per le provenienze da Roma ci sarà lucido obbligatorio anagni-fiuggi la riapertura dell'autostrada quindi il termine dei lavori domani mattina alle ore 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-11-2025 ore 17:30