Luceverde Lazio ben trovati sulla A24 roma-teramo visibilità ridotta tra Vicovaro e Valle del Salto vento forte sulla Roma Civitavecchia traffico intenso e code sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e l'Eur verso il centro incolonnamenti su via Flaminia tra Prima porta e via dei Due Ponti in direzione della tangenziale est chiusura notturna sul tratto Urbano della A24 per lavori tra via di Portonaccio e la tangenziale est dalle 22 alle 6 del mattino nei due sensi di marcia in provincia di Frosinone per la sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto tra Tina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni i lavori sono nella galleria capodichina termine degli interventi è previsto per fine novembre è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-11-2025 ore 09:30