Traffico internazionale di stupefacenti | chiesti otto anni per il portuale Maurizio Sciotto
La procura di Genova ha chiesto oggi la condanna a 8 anni di carcere per Maurizio Sciotto, 35 anni, portuale accusato di traffico internazionale di stupefacenti arrestato ad aprile. La sentenza è stata fissata per il 22 dicembre.Secondo le indagini dei carabinieri, Sciotto sarebbe stato complice. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Un’importante operazione quella condotta dai Carabinieri di Vicenza, che ha permesso di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e attiva nella distribuzione della droga nelle piazze di spaccio del Ve - facebook.com Vai su Facebook
"Un’importante operazione quella condotta dai #Carabinieri di Vicenza, che ha permesso di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e attiva nella distribuzione della droga nelle piazze di spaccio del V Vai su X
Traffico internazionale di stupefacenti: chiesti otto anni per il portuale Maurizio Sciotto - La cocaina, proveniente dall’Ecuador e nascosta in un container di tonno, sarebbe stata gestita con l’aiuto del portuale accusato di complicità; la sentenza prevista per il 22 dicembre ... Segnala genovatoday.it
Traffico di cocaina nel porto di Genova: chiesti 8 anni per un ex portuale - L'uomo aveva nascosto il carico di droga in un container di tonno in scatola. Secondo telenord.it
Auto con 145 chili di coca, chiesti 8 anni per portuale genovese - Il procuratore aggiunto Federico Manotti ha chiesto la condanna a otto anni per Maurizio Sciotto, all'epoca portuale dipendente della Spinelli srl, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Secondo ansa.it