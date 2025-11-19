Traffico di droga degli Amato-Pagano assolto il genero del capoclan

Assolto Emanuele Cicalese, genero del capoclan Raffaele Amato: era accusato di avere guidato una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti legata al clan Amato-Pagano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Vicenza, maxi blitz contro il traffico di droga, il sindaco Giacomo Possamai e le istituzioni ringraziano le forze dell’ordine. Vai su X

I pentiti Vittorio Raso e Vincenzo Pasquino nel maxiprocesso per traffico di droga - facebook.com Vai su Facebook

Traffico di droga degli Amato-Pagano, assolto il genero del capoclan - Assolto Emanuele Cicalese, genero del capoclan Raffaele Amato: era accusato di avere guidato una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti legata ... Segnala fanpage.it

Mugnano, 34 condanne nel clan Amato-Pagano: ecco tutti i nomi - Sono trentaquattro le condanne emesse dal tribunale di Napoli nel processo con rito abbreviato che ha riguardato presunti appartenenti e fiancheggiatori del clan Amato- Lo riporta msn.com

Cocaina per il boss degli Amato-Pagano, 20 arresti contro il Cartello messicano - Gli agenti della Policia Nacional, in un'operazione congiunta con la Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense ... Scrive internapoli.it