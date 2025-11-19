Traffico di droga degli Amato-Pagano assolto il genero del capoclan

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto Emanuele Cicalese, genero del capoclan Raffaele Amato: era accusato di avere guidato una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti legata al clan Amato-Pagano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

