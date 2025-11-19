Tra musica e passaggi di testimone L’Accademia pronta al nuovo anno | Crescere puntando all’eccellenza

Un momento che ha unito celebrazione, bilanci e prospettive future. L’anno accademico 20252026 della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’ si è aperto ufficialmente giovedì scorso con una cerimonia accompagnata dal convegno internazionale ‘Performing Brahms’. A condurre l’evento è stata la sovrintendente Angela Maria Gidaro, affiancata dagli interventi istituzionali dell’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, e del consigliere regionale Fabrizio Castellari, entrambi a sottolineare il sostegno convinto all’istituzione imolese. Il presidente Corrado Passera, presentando i risultati dell’anno trascorso e le linee guida del nuovo, ha richiamato la natura identitaria dell’Accademia: "Celebriamo una storia lunga che continua e che cresce, una comunità che crede nell’eccellenza e che ha imparato a vivere insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

