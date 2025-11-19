Toyota premia Giovanni Dello Russo con un test formativo

Tuttorally.news | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reparto corse di Toyota Motor Italia ha condiviso con il giovane pilota irpino una giornata formativa al volante della GR Yaris Rally2 equipaggiata con pneumatici Pirelli, a fronte della vittoria di categoria conquistata nelle ultime due edizioni del campionato monomarca.  Toyota Gazoo Racing Italy, il reparto corse di Toyota Motor Italia, è stato impegnato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

toyota premia giovanni russoGiovanni Dello Russo: “Una stagione di crescita e la ciliegina sulla torta con la Yaris Rally2” - Una stagione di maturazione, quella di Giovanni Dello Russo, che conferma il talento e la determinazione di un giovane pilota capace di guardare lontano. Secondo rallyssimo.it

Cerca Video su questo argomento: Toyota Premia Giovanni Russo