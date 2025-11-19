Toyota premia Giovanni Dello Russo con un test formativo
Il reparto corse di Toyota Motor Italia ha condiviso con il giovane pilota irpino una giornata formativa al volante della GR Yaris Rally2 equipaggiata con pneumatici Pirelli, a fronte della vittoria di categoria conquistata nelle ultime due edizioni del campionato monomarca. Toyota Gazoo Racing Italy, il reparto corse di Toyota Motor Italia, è stato impegnato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
