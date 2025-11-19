Toy Story 5 il regista | Parlerà di un problema esistenziale Nessuno gioca più con i giocattoli
Andrew Stanton, in un'intervista rilasciata al magazine Empire, ha condiviso qualche anticipazione riguardante la trama del film. Toy Story 5 arriverà nel 2026 sul grande schermo e il regista Andrew Stanton ha rivelato nuovi dettagli relativi alla trama. Il primo teaser condiviso online da Disney-Pixar ha svelato che i protagonisti dovranno fare i conti con Lilypad, un tablet che arriverà nelle loro vite e causerà non pochi problemi ai protagonisti. Le conseguenze della tecnologia In un'intervista rilasciata al magazine Empire, che ha pubblicato inoltre in esclusiva un'immagine inedita del film che mostra Buzz Lightyear in azione, il regista ha anticipato che Lilypad non sarà un vero e proprio villain. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
