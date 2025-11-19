Torna tra un mese la Adigeo Christmas Run tra sport e solidarietà
L’aria frizzante di questi giorni annuncia inequivocabilmente l'arrivo del periodo più magico dell’anno. E a Verona, Natale si festeggia anche con movimento e condivisione grazie all'ormai tradizionale Adigeo Verona Christmas Run Marathon. La manifestazione, organizzata da Veronamarathon in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
