Torna la Mostra Mercato di Natale preparata dal Gruppo Femminile Calcit

Arezzo, 19 novembre 2025 – Sotto l'albero di Natale, torna da sabato 22 novembre dalle ore 10,30 presso i locali a piano terra del Circolo artistico di Arezzo in Corso Italia n. 108, la Mostra Mercato di Natale preparata dal Gruppo Femminile Calcit. In esposizione e vendita oggetti artigianali ed articoli natalizi confezionati durante l'anno dalle donne del Gruppo femminile del Calcit di Arezzo; la mostra resterà aperta fino a lunedì 8 dicembre con orario continuato dalle 10,30 fino alle ore 19,00 - chiuso i lunedì mattina, escluso lunedì 8 che resterà aperta tutto il giorno.. «Destineremo il ricavato interamente al sostegno del servizio Scudo - Cure Domiciliari Oncologiche». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la Mostra Mercato di Natale preparata dal Gruppo Femminile Calcit

