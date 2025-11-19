Torna il Green game nelle scuole del Chietino

Chietitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’istituto omnicomprensivo “Ciampoli – Spaventa” di Atessa e il convitto nazional “G.B. Vico” di Chieti partecipano alla nuova edizione del Green game, format didattico ideato dai consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea.Giunto alla 13esima edizione, il contest. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

torna green game scuoleTornano i Green Game: per - Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è pronto a ripartire con la sua 13ª edizione, trasformando ancora una volta ... cremonaoggi.it scrive

Green game a Siena. Il contest delle scuole su riciclo e sostenibilità - Il progetto di Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea torna ad entusiasmare gli studenti italiani! Come scrive lanazione.it

torna green game scuoleGreen Game: le scuole di Ascoli Piceno scendono in campo - Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, è pronto a ripartire con la sua 13ª edizione, trasformando ancora una volta la ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Green Game Scuole