Torna CiAV - Cinema ad Alta Voce Fest il festival di cinema dedicato a persone cieche e ipovedenti
È l’incontro attivo e partecipato tra pubblico vedente e non vedente quello promosso da CiAV - Cinema ad Alta Voce Fest, che per la sua seconda edizione sceglie di nuovo Napoli come cornice ideale per lo sviluppo di contenuti culturali che siano maggiormente accessibili alle persone con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Torna CiAV - Cinema ad Alta Voce Fest! Il festival del cinema accessibile a persone cieche, ipovedenti e vedenti 25 e 26 novembre 2025 - Laboratori visivo-tattili dedicati alle scuole. Dal 27 al 29 novembre 2025 ti aspettiamo a Casa Cinema a Napoli co - facebook.com Vai su Facebook
LA RASSEGNA - Cinema ad Alta Voce Fest, la seconda edizione dedicata a persone cieche e ipovedenti, Ambra Angiolini tra gli ospiti - Cinema ad Alta Voce Fest, che per la sua seconda edizione sceglie di nuovo Napoli come cornice ideale per ... Si legge su napolimagazine.com
Il cinema in Città Alta: tre classici con «Esterno Tascabile» - Torna Esterno Tascabile, la rassegna che porta il grande cinema nel chiostro del Teatro Tascabile in Città Alta: una proposta di Ttb e Lab 80 film pensata per il quartiere e le persone che lo abitano, ... ecodibergamo.it scrive