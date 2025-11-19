Topo d' auto incastrato dall' occhio attento della residente
"Topo" d'appartamento incastrato dai carabinieri e assicurato alla giustizia. Il blitz nella notte di ieri 18 novembre a Padova. I militari dell'Arma del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne egiziano, senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile del reato di tentato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
COME NEI FILM Non si ferma all’alt e fugge per 40 chilometri: arrestato un topo d’appartamento I fuggitivi hanno percorso la Provinciale contromano, provocato due incidenti e poi cercato la fuga a piedi: uno è stato beccato. In auto trovati i proventi della loro at - facebook.com Vai su Facebook
Spaccate nei negozi, 4 arresti nella notte da parte della polizia. Presi anche due topi d’auto lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
"Topo" d'auto incastrato dall'occhio attento della residente - Nella notte di martedì 18 novembre una donna ha sentito rumori provenire dal cortile in un complesso di via Dell'Ippodromo a Padova. Lo riporta padovaoggi.it
Ladri in casa: rubano oro e gioielli. Altro colpo del "topo d’auto": arrestato - Castelfidardo, colpo messo a segno alla Figuretta. Da msn.com
Scontro tra due auto, un uomo resta incastrato nell’abitacolo - San Giuliano Terme (Pisa), 22 gennaio 2025 – Scontro tra due auto nel pomeriggio a San Giuliano Terme. lanazione.it scrive