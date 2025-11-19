Topi in una scuola superiore di Roma | lezioni sospese

Scuola chiusa per topi. Accade all’istituto di istruzione superiore Biagio Pascal, dove, con una circolare del dirigente scolastico, Antonio Volpe, è stata disposta, a partire da oggi, mercoledì 19 novembre, la sospensione delle attività didattiche nelle sedi della scuola di via Brembio 97 e via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

