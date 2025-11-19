Bologna, 19 novembre 2025 - Non solo il grande Leonardo Di Caprio, con la fidanzata Vittoria Ceretti, e l'amico attore Tobey Maguire tra i vip che sono arrivati a Bologna per le date dei Radiohead. Anche una candidatura all’Oscar per il ruolo di Lynn Sear in ‘Il sesto senso’ . Tra loro, infatti, anche l'attrice australiana Toni Collette. La 53enne, nel corso della sua carriera, ha vinto un Golden Globe, un Emmy Awards e ha ottenuto una candidatura all'Oscar alla miglior attrice non protagonista per il ruolo di Lynn Sear in The Sixth Sense - Il sesto senso, nel 2000. Da Little Miss Sunshine a Il Giurato numero 2 e tante serie tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Toni Collette a Bologna per i Radiohead, l’attrice premiata con il Golden Globe in giro per la città: ecco dove