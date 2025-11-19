La prima puntata della stagione 2 di Landman introduce un nuovo capitolo della serie, lasciando dietro di sé alcuni eventi chiave della stagione precedente. La narrazione si focalizza sull’evoluzione della figura di Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, e sui cambiamenti che caratterizzano il suo ruolo nel contesto dell’industria petrolifera e delle vicende personali. In questa analisi si approfondiscono le scelte narrative e le trasformazioni dei personaggi, confrontando l’inaspettata continuazione con gli avvenimenti conclusivi della stagione 1. il ritorno di tommy norris: tra continuità e incongruenze. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tommy s tortura perde significato nella premiere della seconda stagione di landman