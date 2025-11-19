Tomb raider la leggenda di lara croft 2 trailer finale serie animata netflix

anticipazioni sulla seconda stagione di tomb raider: la conclusione epica. La piattaforma di streaming Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale della seconda e ultima stagione di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft. Questa novità conferma il ritorno della serie animata per un finale ricco di azione, suspense e elementi sovrannaturali, previsto per l’ 11 dicembre 2025. La stagione finale promette di consolidare il successo ottenuto finora, offrendo una chiusura memorabile alle avventure dell’iconica archeologa. elementi chiave della trama della stagione conclusiva. la caccia alle maschere africane orisha. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

