Tomb Raider | La Leggenda di Lara Croft 2 | Online il trailer finale della serie animata di Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della Stagione 2 di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft, confermando che la serie animata tornerà per la sua ultima stagione l’ 11 dicembre prossimo. Questa seconda stagione si preannuncia come un gran finale ricco di azione, combattimenti e misteri sovrannaturali, consolidando la serie come uno dei migliori adattamenti di Tomb Raider mai realizzati. La trama della stagione finale: Maschere, potere e Lara Croft La Stagione 2 di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft vedrà l’iconica avventuriera Lara Croft impegnata in una caccia globale per recuperare le maschere africane Orisha. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft 2: Online il trailer finale della serie animata di Netflix

