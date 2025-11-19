Tom Cruise abbandona i film action dopo 12 anni | nuovi dettagli sul progetto segreto con Iñárritu

Tom Cruise ha condiviso su Instagram la prima immagine dal set del suo prossimo film, un progetto ancora privo di titolo che lo vedrà collaborare con Alejandro González Iñárritu, regista messicano pluripremiato. L’immagine, scattata durante le prove lo scorso anno, mostra Cruise appoggiato a un podio accanto al regista, con una scenografia caratterizzata da elaborate decorazioni in pietra sullo sfondo. Poco, apparentemente. Ma quel poco basta per capire che siamo di fronte a qualcosa di profondamente diverso. La foto arriva a pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar, dove Cruise ha ricevuto il prestigioso Honorary Award per il suo straordinario contributo al cinema. 🔗 Leggi su Screenworld.it

