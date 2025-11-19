tolentino alberto cola presenta il nuovo libro

Tolentino, 19 novembre 2025 – Venerdì, dopodomani, alle 21.30 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino (largo Fidi), ci sarà la prima presentazione ufficiale del nuovo libro di Alberto Cola “La scrittura, il judo e il karma delle piccole cose”. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione Hub 62029, il Comune di Tolentino e La Bottega del Libro Mondadori Store. A moderare la serata sarà Solidea Vitali. Il volume, pubblicato da Opera Narrativa Edizioni all’interno della Collana Democrito – Matita Verde, è quasi una biografia e intreccia il mondo della scrittura con quello del judo, mettendo in dialogo due discipline solo apparentemente lontane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

