Toiu | Romania partner naturale italofonia laboratorio diplomazia culturale
(Adnkronos) – “Oggi, in questo momento istitutivo della comunità dell'italofonia, ci riuniamo come partner naturali di un percorso culturale condiviso: un percorso che risale nei secoli, fino alle radici stesse della nostra eredità latina. Non stiamo soltanto celebrando la vitalità e la diffusione della lingua italiana nei diversi continenti: stiamo valorizzando uno spazio culturale dinamico, . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondisci con queste news
“I legami economici tra la Romania e l’Italia sono molto forti. Lo scorso anno abbiamo superato i 20 miliardi di euro di interscambio. Abbiamo una stretta cooperazione tra persone e comunità”. Così la ministra degli Esteri romena, Oana ?oiu, incontrando oggi - facebook.com Vai su Facebook
Onorata di partecipare alla Prima Conferenza Internazionale dell’Italofonia. Occasione speciale per celebrare i profondi legami storici, culturali e linguistici tra Romania e Italia e per una collaborazione approfondita dentro la grande famiglia dell’Italofon Vai su X
Toiu: "Romania partner naturale, italofonia laboratorio diplomazia culturale" - “Oggi, in questo momento istitutivo della comunità dell'italofonia, ci riuniamo come partner naturali di un percorso culturale condiviso: un percorso che risale nei secoli, fino alle radici stesse del ... Segnala adnkronos.com