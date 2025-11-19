Mentre la stagione 2025 si sta per chiudere, dopo i Mondiali tenutisi al Cairo e con le Finals di Coppa del Mondo di Doha in rampa di lancio nel mese di dicembre, il tiro a segno internazionale è pronto a guardare avanti tuffandosi nell’annata 2026, che sarà ricca e densa di appuntamenti per gli specialisti di pistola e carabina. Uno degli eventi clou della prima parte del prossimo anno saranno gli Europei a 10m, dove i tiratori e le tiratrici del Vecchio Continente saranno impegnati nei contest ad aria compressa, sia a livello maschile sia a livello femminile e infine anche nelle gare miste, che ormai assegnano da diversi anni titoli planetari e olimpici con regolarità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno: scelta la sede e le date degli Europei a 10m 2026