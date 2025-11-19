Tirano | individuati i colpevoli della rapina al centro scommesse

Nel corso del pomeriggio di lunedì a Tirano, i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti presso un centro scommesse sito sul viale Italia ove poco prima si era verificata una rapina aggravata ad opera di due uomini i quali, entrati all’interno dell’esercizio commerciale travisati e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondisci con queste news

I vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti a Casola Valsenio per il soccorso di due cani scivolati lungo una parete rocciosa. Gli animali, rimasti bloccati in una zona impervia e irraggiungibile da terra, sono stati individuati grazie al nucleo Sapr, che ne ha m - facebook.com Vai su Facebook

Rapina da "Arancia Meccanica" a Scalea, arrestati tre uomini - I carabinieri di Scalea hanno finalmente fatto luce e consegnato alla giustizia i colpevoli di una notte di follia e violenza quasi da “Arancia Meccanica” ( il famoso film di Stanley Kubrick degli ... Segnala rainews.it