Tir in panne e il traffico va in tilt Fragilità delle strade sul fondovalle e il progetto bretella Coste-Casello
Circolazione in tilt ieri mattina nel fondovalle valdarnese, dove un autoarticolato si è improvvisamente fermato a causa di un’avaria, bloccando di fatto uno dei nodi stradali più sensibili dell’area. Il tir si è arrestato in via dell’Olmo, in località Le Coste a Terranuova Bracciolini, lungo un tratto che rappresenta un vero snodo strategico per la viabilità intercomunale. L’incidente è infatti avvenuto nella zona del Ponte Mocarini, a poche centinaia di metri dal Ponte sull’Arno e dall’area industriale di Valvigna, sede di importanti poli produttivi, tra cui stabilimenti di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
