Firenze, 19 novembre 2025 – Tocca a Firenze. Stavolta più che mai. Lo sa Paolo Vanoli, lo sa la squadra. Senza l’aiuto della propria gente uscire dall’incubo nel quale è piombata la Fiorentina sarebbe molto complicato. Troppe volte nella storia gigliata i tifosi hanno fatto la differenza. E sono chiamati a farla anche questa volta. All’appello del nuovo tecnico viola hanno già risposto in tanti. Non ci sono più tagliandi disponibili per la Curva Ferrovia. Che poi è la Fiesole in versione trasferta. Lì dove si fa la differenza, con il sole in faccia o con quella pioggia incessante che ti resta addosso per giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tifosi, Fiorentina-Juve verso il sold out. Ma la Fiesole si arrabbia: “Negata la coreografia”