Tifosi Fiorentina-Juve verso il sold out Ma la Fiesole si arrabbia | Negata la coreografia
Firenze, 19 novembre 2025 – Tocca a Firenze. Stavolta più che mai. Lo sa Paolo Vanoli, lo sa la squadra. Senza l’aiuto della propria gente uscire dall’incubo nel quale è piombata la Fiorentina sarebbe molto complicato. Troppe volte nella storia gigliata i tifosi hanno fatto la differenza. E sono chiamati a farla anche questa volta. All’appello del nuovo tecnico viola hanno già risposto in tanti. Non ci sono più tagliandi disponibili per la Curva Ferrovia. Che poi è la Fiesole in versione trasferta. Lì dove si fa la differenza, con il sole in faccia o con quella pioggia incessante che ti resta addosso per giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
TENGO O LASCIO Abbiamo fatto questo gioco con i tifosi della Fiorentina, in questo periodo orrendo per i viola! Ecco le loro risposte, catturate da @lisaaa_vs! Sei d’accordo con loro? ? #acfiorentina #fantacalcio #consiglifantacalcio #tifosi - facebook.com Vai su Facebook
? Fiorentina, dura contestazione dei tifosi: in duemila fuori dallo stadio Vai su X
Tifosi, Fiorentina-Juve verso il sold out. Ma la Fiesole si arrabbia: “Negata la coreografia” - Senza l’aiuto della propria gente uscire dall’incubo nel quale è piombata la Fiorentina sarebbe ... Da lanazione.it
Fiorentina Juve: Franchi verso il sold-out per il big match di sabato! Retroscena Spalletti, ecco come verrà accolto dai tifosi viola. Ultimissime - Il retroscena Scalpitano tutti, l’attesa è febbrile. Si legge su juventusnews24.com
Fiorentina-Juve, al Franchi si va verso il sold out: il dato aggiornato delle presenze - La Juventus di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Fiorentina il prossimo 22 novembre: il dato aggiornato delle presenze al Franchi ... Da msn.com