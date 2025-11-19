Ticket sanitari non pagati sanzioni raddoppiate per 20mila lombardi | Accanimento contro anziani e fragili

Non hai pagato il ticket sanitario e non hai diritto all'esenzione? Regione Lombardia ti chiede il doppio. È quanto emerge dalla nuova ondata di verbali di contestazione arrivati o in arrivo in oltre 20mila cassette della posta in tutta la regione, un dato che non tiene conto dell'area. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

Devi cambiare il medico di base? Puoi farlo da noi, al cup della nostra farmacia potrai anche prenotare analisi, visite, prestazioni strumentali e pagare ticket sanitari con il bancomat. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19: - facebook.com Vai su Facebook

Ticket sanitari, il buco nero. Quasi dieci milioni non pagati: "Si riparte con la riscossione" - Sebbene in parte siano già stati recuperati, non si parla certo di spiccioli. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ticket sanitari non pagati, Forza Italia: "Tre milioni persi e recupero inefficiente" - Dal 2018 al 31 dicembre 2024, più di 3 milioni e 266mila euro di ticket sanitari non pagati si sono accumulati nei conti dell’Ausl di Reggio. Come scrive iltempo.it

Emilia-Romagna, il «tesoro» dei ticket sanitari non pagati dai pazienti: «In tutta la regione arretrati per 53 milioni di euro» - Può capitare a tutti di fare una corsa in pronto soccorso e all’uscita dimenticarsi di pagare il ticket. corrieredibologna.corriere.it scrive