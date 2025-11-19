Inter News 24 : nerazzurri avvisati. Le ultimissime. L’ennesima intuizione di mercato di Pantaleo Corvino ha fatto centro. Il Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce, autentico maestro nello scovare talenti a basso costo in giro per l’Europa, ha portato in Italia un altro gioiello che ora fa gola alle big del nostro campionato: Tiago Gabriel. Il roccioso centrale portoghese ha stregato la dirigenza della Juventus, che nelle ultime settimane ha intensificato il pressing per portarlo a Torino già nella finestra di mercato di gennaio, la cui apertura è fissata per il prossimo 2 gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tiago Gabriel Inter, la Juve rompe gli indugi! La mossa dei bianconeri per anticipare la concorrenza