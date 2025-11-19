Tiago Gabriel Inter la Juve rompe gli indugi! La mossa dei bianconeri per anticipare la concorrenza
Inter News 24 : nerazzurri avvisati. Le ultimissime. L’ennesima intuizione di mercato di Pantaleo Corvino ha fatto centro. Il Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce, autentico maestro nello scovare talenti a basso costo in giro per l’Europa, ha portato in Italia un altro gioiello che ora fa gola alle big del nostro campionato: Tiago Gabriel. Il roccioso centrale portoghese ha stregato la dirigenza della Juventus, che nelle ultime settimane ha intensificato il pressing per portarlo a Torino già nella finestra di mercato di gennaio, la cui apertura è fissata per il prossimo 2 gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Secondo gli ultimi nomi emersi per la difesa, pare che la volontà della #Juventus sia quella di acquistare un giovane di prospettiva da affiancare a #Bremer. Ai nomi di Tiago #Gabriel e #Muharemovic va aggiunto quello di Christian #Mawissa, classe 2005 - facebook.com Vai su Facebook
I nuovi uomini mercato per le grandi. Caprile, Tiago Gabriel, Giovane e Pellegrino: è già asta. Il Calciomarket di questa settimana su @Gazzetta_it Vai su X
Tiago Gabriel Juve, avviati i contatti con l’entourage: un fattore lo rende l’acquisto perfetto! Comolli studia la strategia: possibile l’inserimento di un bianconero ... - Tiago Gabriel Juve, contatti avviati con il suo entourage: Comolli ha in mente un piano con il possibile l’inserimento di un bianconero nell’affare L’ennesima intuizione di Pantaleo Corvino ha fatto c ... Scrive juventusnews24.com
Juve ed Inter su Tiago Gabriel: il Lecce fiuta una super plusvalenza - Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 del Lecce, resta tra gli obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare la difesa in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Riporta tuttojuve.com
Tiago Gabriel Juve: aumenta la concorrenza per il difensore del Lecce! Qual è il nuovo ostacolo a cui deve stare attenta la dirigenza bianconera, ultimissime - C’è un nuovo ostacolo a cui deve stare attenta la dirigenza bianconera, i dettagli La sfida eterna tra Juve e Inter si sposta dal rettangolo ... Segnala juventusnews24.com