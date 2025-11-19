Ti amo andiamo in Italia insieme | finti fidanzati adescavano donne in Romania poi le costringevano a prostituirsi

Fanpage.it | 19 nov 2025

Ventuno persone sono state arrestate in un'operazione congiunta tra la polizia italiana e quella romena, con l'accusa di fare parte di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

