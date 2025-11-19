Thiago Silva ritorno in Europa? Il difensore pronto a rescindere con il Fluminense strizza l’occhio al vecchio continente | anche il Milan tra le possibili pretendenti!

Calcionews24.com | 19 nov 2025

Thiago Silva, ritorno in Europa? Il veterano brasiliano valuta l’ipotesi di un ritorno in Italia, con il Milan in prima fila per accoglierlo Come rilanciato da MilanNews24, il difensore brasiliano Thiago Silva, arrivato al Fluminense solo nel luglio 2024, sta valutando l’idea di un sorprendente ritorno in Europa. L’indiscrezione, che sta facendo il giro dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thiago Silva, ritorno in Europa? Il difensore, pronto a rescindere con il Fluminense, strizza l’occhio al vecchio continente: anche il Milan tra le possibili pretendenti!

