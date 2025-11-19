Thiago Motta rifiuta il terzo club in poche settimane Romano | Sta aspettando che… La rivelazione
Thiago Motta rifiuta il terzo club in poche settimane. Romano: «Sta aspettando che.». La rivelazione sulle intenzioni del tecnico. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube spiega come Thiago Motta, ancora stipendiato dalla Juventus abbia rifiutato anche la panchina dello Spartak Mosca. È il terzo no del tecnico. Le sue parole: « Su Thiago Motta, ragazzi, è arrivato un altro rifiuto da parte dell’ex allenatore di Bologna e Juventus, perché Thiago Motta dopo il no all’Al Ittihad, dopo il no al Monaco, il Monacò è la squadra che gli ha fatto la proposta anche dal punto di vista progettuale più interessante prima di prendere con sé Pocognoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
