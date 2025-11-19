Thiago Motta arriva l’annuncio a sorpresa | Ha preso una decisione definitiva per questa stagione
Thiago Motta resta uno degli allenatori più osservati per la seconda metà della stagione 20252026, soprattutto dopo le voci che lo hanno accostato a diverse panchine europee. Nelle ultime ore è arrivata una conferma importante da Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha chiarito la posizione dell’allenatore. Secondo il giornalista, Motta avrebbe deciso di non accettare incarichi durante l’annata in corso. La notizia interessa diversi club coinvolti nella Serie A e nelle principali competizioni internazionali, dato che il tecnico continua a essere considerato un profilo di primo livello. La scelta di Thiago Motta per la stagione in corso. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Approfondisci con queste news
? PSG / Bucarest ? Pastore, Ibra, Thiago Motta,Cavani, Mbappé etc.. ? Ancelotti, Luis Enrique ? Et 2 « tu préfères » savoureux .. Vai su X
Orsolini torna a parlare sull'ex Juve Thiago Motta? «Un pazzo rivoluzionario!» Vai su Facebook
Thiago Motta rifiuta il terzo club in poche settimane. Romano: «Sta aspettando che…». La rivelazione sulle intenzioni del tecnico - La rivelazione sulle intenzioni del tecnico Fabrizio Romano sul suo canale YouTube spiega come Thiago Motta, ancor ... Secondo juventusnews24.com
Romano: “Terzo no di Thiago Motta per un ritorno in panchina. La sua idea è…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro dell'ex tecnico della Juventus Thiago Motta: "Su Thiago Motta, ragazzi, è arrivato un altro rifiuto da parte ... Da tuttojuve.com
Orsolini torna a parlare del suo ex allenatore Thiago Motta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco cos’ha detto sull’ex Juventus - Ecco cos’ha detto sull’ex Juventus Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, è tornato a parlare dell ... Scrive juventusnews24.com