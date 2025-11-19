Thiago Motta resta uno degli allenatori più osservati per la seconda metà della stagione 20252026, soprattutto dopo le voci che lo hanno accostato a diverse panchine europee. Nelle ultime ore è arrivata una conferma importante da Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha chiarito la posizione dell’allenatore. Secondo il giornalista, Motta avrebbe deciso di non accettare incarichi durante l’annata in corso. La notizia interessa diversi club coinvolti nella Serie A e nelle principali competizioni internazionali, dato che il tecnico continua a essere considerato un profilo di primo livello. La scelta di Thiago Motta per la stagione in corso. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Thiago Motta, arriva l’annuncio a sorpresa: “Ha preso una decisione definitiva per questa stagione”