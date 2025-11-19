The Ugly Stepsister | noi donne siamo più Elvira ma vorremmo sentirci Cenerentola

The Ugly Stepsister è il film che non ti aspetti, un’opera che mescola il grottesco e il comico in un’interpretazione crudele, ma incredibilmente affascinante, della fiaba di Cenerentola. Scritto e diretto da Emilie Blichfeldt, questa pellicola si erge come una critica tagliente alla società contemporanea, con la sua ossessione per la perfezione fisica, ma anche come un’esplorazione disturbante della psiche umana, in un continuo gioco di luci e ombre che non lascia mai indifferenti. Le protagoniste di questa rivisitazione, Elvira e Cenerentola, sono interpretate magistralmente da due attrici che, con la loro straordinaria capacità di entrare nel cuore dei personaggi, rendono il film un’esperienza unica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

