The Smashing Machine | la svolta drammatica di Dwayne Johnson da oggi al cinema
Dwayne "The Rock" Johnson ha dato tutto per calarsi nei panni del campione di MMA Mark Kerr; finalmente al cinema da oggi 19 novembre con I Wonder Pictures la sua sfida attoriale nel biopic diretto da Benny Safdie. Un biopic atipico per raccontare la storia del campione di lotta Mark Kerr, amatissimo atleta statunitense a cui Benny Safdie, per la prima volta in solitaria, ha dedicato un'intensa pellicola. Da oggi, 19 novembre, al cinema con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures, The Smashing Machine racconta la duplice sfida di Mark Kerr per conquistare il campionato del mondo e per liberarsi dalle dipendenze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Movieplayer.it. . Dimenticatevi The Rock che conoscete! In “The Smashing Machine” Dwayne Johnson ci regala la performance più intensa e inaspettata della sua carriera, interpretando il lottatore di MMA Mark Kerr. Un ruolo viscerale, lontano dai soliti bloc - facebook.com Vai su Facebook
Il 19 novembre arriva in sala #TheSmashingMachine, vincitore del Leone d’Argento per la miglior regia a #Venezia82 e proiettato in anteprima a #TertioMillennioFilmFest. Sul nostro sito la recensione Vai su X
The Smashing Machine: la svolta drammatica di Dwayne Johnson da oggi al cinema - Dwayne "The Rock" Johnson ha dato tutto per calarsi nei panni del campione di MMA Mark Kerr; finalmente al cinema da oggi 19 novembre con I Wonder Pictures la sua sfida attoriale nel biopic diretto da ... Da movieplayer.it
La trasformazione di Dwayne Johnson: da The Rock a The Smashing Machine - Per più di un decennio Johnson è stato sinonimo di incassi record e leggerezza muscolare. Si legge su ciakgeneration.it
I nuovi film al cinema dal 20 novembre: “The smashing machine”, “Dreams” e “Giovani madri” - Attori: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Oleksandr Usyk, Bas Rutten Regista: Benny Safdie Genere: Biografico Durata: 123’ ... Da sorrisi.com