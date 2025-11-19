Dwayne "The Rock" Johnson ha dato tutto per calarsi nei panni del campione di MMA Mark Kerr; finalmente al cinema da oggi 19 novembre con I Wonder Pictures la sua sfida attoriale nel biopic diretto da Benny Safdie. Un biopic atipico per raccontare la storia del campione di lotta Mark Kerr, amatissimo atleta statunitense a cui Benny Safdie, per la prima volta in solitaria, ha dedicato un'intensa pellicola. Da oggi, 19 novembre, al cinema con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures, The Smashing Machine racconta la duplice sfida di Mark Kerr per conquistare il campionato del mondo e per liberarsi dalle dipendenze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Smashing Machine: la svolta drammatica di Dwayne Johnson da oggi al cinema