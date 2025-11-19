The Jazz sailor al Sea Garden | cena-spettacolo di beneficenza per lo Sportello dei Sogni

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con la musica e la solidarietà a Salerno. Giovedì 27 novembre, presso il Sea Garden Club, si terrà la cena-spettacoloThe Jazz Sailor”, un evento che unisce jazz e cultura del mare. La serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’organizzazione di volontariato “Sportello dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

the jazz sailor sea"The Jazz sailor" al Sea Garden: cena-spettacolo di beneficenza per lo Sportello dei Sogni - Il progetto, ideato dal sassofonista salernitano Angelo Gregorio, propone un’esperienza multisensoriale che fonde esecuzioni musicali, narrazione e proiezioni video, esplorando le connessioni tra il ... Secondo salernotoday.it

'The Jazz Sailor', il mare ha una nuova colonna sonora - È il dialogo costante con il mare al centro dell'album The Jazz Sailor che il musicista di origini campane, Angelo Gregorio, fa nascere dall'incontro autentico tra due linguaggi liberi e imprevedibili ... Segnala ansa.it

Jazz Sailor: A Creative Journey from Brussels to Southern Italy - From Brussels to Cariati (Calabria), Salerno, Agropoli, and Scario in Campania, 'Jazz Sailor,' the creative research of Salerno musician Angelo Gregorio, continues its journey. Scrive ilmattino.it

