The Jazz sailor al Sea Garden | cena-spettacolo di beneficenza per lo Sportello dei Sogni

Appuntamento con la musica e la solidarietà a Salerno. Giovedì 27 novembre, presso il Sea Garden Club, si terrà la cena-spettacolo “The Jazz Sailor”, un evento che unisce jazz e cultura del mare. La serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’organizzazione di volontariato “Sportello dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

