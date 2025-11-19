THE BEAST IN ME | una nuova miniserie approda su Netflix

Dal 13 novembre è disponibile una nuova miniserie targata Netflix dal titolo The Beast in me, con protagonisti Claire Danes e Matthew Rhys. Divisa in 8 episodi da 50 minuti circa ciascuno, la serie creata da Gabe Rotter ci racconta il rapporto tra una scrittrice e il suo nuovo vicino di casa, che lottano entrambi con il dolore, la perdita e l’ossessione, in una partita a scacchi nel quale è difficile comprendere fino alla fine chi sia la vittima e chi il carnefice. La Trama. Agatha “Aggie” Wiggs (Clare Danes) è una scrittrice affermata che, grazie al suo libro “Inumano”, è stata premiata con il premio Pulitzer. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - THE BEAST IN ME: una nuova miniserie approda su Netflix

