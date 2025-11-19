Il successo di una produzione televisiva dipende spesso dall’interesse del pubblico e dall’interesse del pubblico da parte dei critici. Recentemente, la miniserie psicologica “The Beast in Me” ha catturato l’attenzione sia degli spettatori che della critica, generando discussioni sulla possibilità di una seconda stagione. La serie, disponibile su Netflix dal 13 novembre 2025, ha già raggiunto risultati notevoli in termini di visualizzazioni e consensi, stimolando le speculazioni sul suo futuro. valutazioni e prospettive per una seconda stagione. interventi dei produttori e aspettative. Il showrunner Howard Gordon, in un’intervista rilasciata a PEOPLE, ha risposto con chiarezza a una domanda sulla possibilità di continuare con una seconda stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The beast in me stagione 2: futures e cambiamenti dalla showrunner