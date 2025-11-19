Test del finto cliente nei supermercati Pam la storia di Lorenzo | Ho vissuto un clima di terrore al lavoro

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i licenziamenti a seguito del 'test del finto cliente', un ex dipendente Pam denuncia a Fanpage.it ritmi insostenibili, pressioni e paura tra i colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

test finto cliente supermercatiIn cosa consiste il test del finto cliente che ha scatenato una bufera su Pam dopo il licenziamento di alcuni dipendenti - Secondo le prime ricostruzioni la catena di supermercati ha licenziato tre dipendenti dopo un “test del finto cliente” con merce nascosta nei carrelli. Secondo wired.it

test finto cliente supermercatiTest del finto cliente nei supermercati Pam, la storia di Lorenzo: “Ho vissuto un clima di terrore al lavoro” - Dopo i licenziamenti a seguito del ‘test del finto cliente’, un ex dipendente Pam denuncia a Fanpage. Segnala fanpage.it

test finto cliente supermercatiPam e il test del finto cliente, i tre lavoratori licenziati sono solo la punta dell’iceberg: “I cassieri non sono poliziotti” -  Gli ispettori della catena dei supermercati nascondono i prodotti, poi si presentano in cassa e scattano le ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Test Finto Cliente Supermercati