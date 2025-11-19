Test del finto cliente in cosa consiste la prova di Pam che ha portato al licenziamento di tre dipendenti

Secondo le prime ricostruzioni la catena di supermercati ha licenziato tre dipendenti dopo un “test del finto cliente” con merce nascosta nei carrelli. La Filcams Cgil denuncia una pratica estesa e poco trasparente. 🔗 Leggi su Wired.it

