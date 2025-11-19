Test del carrello e lavoratori Pam licenziati domani incontro azienda-sindacati

(Adnkronos) – No ai licenziamenti di dipendenti Pam Panorama per non aver superato il cosiddetto 'test del carrello' o del 'finto cliente', e cioè per non individuato il furto di alcuni prodotti, nascosti nel carrello della spesa durante un test eseguito dagli ispettori aziendali. E' quanto ribadisce, conversando con AdnkronosLabitalia, Gennaro Strazzullo, segretario nazionale del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

