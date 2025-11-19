Tessendo la rete Cisl e le realtà piacentine insieme contro la violenza di genere

La Cisl Parma-Piacenza e il suo Coordinamento Femminile prendono posizione sul tema della violenza di genere, promuovendo un evento che mette al centro il ruolo della comunità. L'iniziativa, intitolata "Sguardi e parole oltre gli stereotipi. La violenza di genere è una questione di comunità", si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Nasce la Ciclovia della Transumanza, un'affascinante rete ciclabile di 378 chilometri che trasforma gli storici tratturi abruzzesi in un'esperienza turistica immersiva, tessendo insieme natura, cultura e rigenerazione territoriale (immagine a solo scopo illustrativ - facebook.com Vai su Facebook

La Cisl: «Rete elettrica al collasso». E-Distribuzione: «Piano straordinario per le emergenze» - Distribuzione e il piano biennale di investimenti: «Servono interventi strutturali, non rattoppi». Secondo ecodibergamo.it

Tessere e favori così la ’ndrangheta si era infiltrata nella Cisl - Le indagini dei finanzieri del Gico hanno rivelato «gli innumerevoli vantaggi che il sindacato riconosceva a Domenico Ceravolo», ma anche «il contributo che Ceravolo offre alla Filca Cisl in termini ... Da torino.repubblica.it

Cisl, “Fa.Re – Fare Rete”, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie - Re – Fare Rete”, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie Un impegno che si traduce nella costruzione di risposte ai bisogni ... Si legge su lanazione.it