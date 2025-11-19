Terza Categoria Barco balza al secondo posto col Berra che guarda tutti dall’alto
In Terza è il Berra ad allungare in vetta, complice la sconfitta del Guarda nel big match con il Barco. In riva al Po i padroni di casa soffrono più del previsto per battere l’Estensi Spina, nonostante il vantaggio trovato al quarto d’ora da Masieri: sembra il preludio per una goleada, invece la partita rimane in bilico fino all’ultimo, ma gli uomini di Balestra trovano tre punti importanti che coincidono con l’allungo sulla seconda piazza. Che viene occupata dal Barco, capace di battere 3-2 nello scontro diretto il Guarda e di superarlo in classifica: gara ricca di colpi di scena, con gli ospiti che passano in vantaggio dopo appena 1’ grazie al gran gol di Sfameli, poi raggiunti e superati dalle reti di Capatti e Ferri, ed infine vittoriosi coi gol del solito Leotta (decimo in campionato per lui) e di Ciprian al 93’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
