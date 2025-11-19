Terrorismo alla Sant' Anna il forum finale del progetto REJOWA

Pisa, 18 novembre 2025 - Oggi nella sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (in Piazza Martiri della Libertà, 33 – Aula 3), è in programma il Final Research-Policy Forum del progetto di ricerca REJOWA “Resilience to the Expansion of Jihadist Organizations in West Africa”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’evento è aperto a studiosi, policymakers e alunni della Scuola e sarà trasmesso anche online, consentendo la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali da diversi Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrorismo, alla Sant'Anna il forum finale del progetto REJOWA

Altre letture consigliate

LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA OSPITA IL FORUM FINALE DEL PROFETTO REJOWA SUL TERRORISMO IN AFRICA OCCIDENTALE Domani, mercoledì 19 novembre, nella sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (in Piazza - facebook.com Vai su Facebook

A Lahore, la prima tappa della visita di Marco Impagliazzo in Pakistan: l'assemblea delle Comunità, la Scuola della Pace, la casa famiglia degli anziani. Piantato un albero in ricordo di Abish e di Akash, giovani vittime del terrorismo segidio.it/S1An Vai su X

Terrorismo, alla Sant'Anna il forum finale del progetto REJOWA - Il progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e coordinato dall'ateneo pisano, ha l'obiettivo di individuare e analizzare i fattori che hanno consentito ad alcuni Paesi del Golfo di Guinea ... Riporta lanazione.it

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ospita il forum finale del progetto REJOWA sul terrorismo in Africa Occidentale - Giovedì 19 novembre 2025, presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (in Piazza Martiri della Libertà, 33 – Aula 3), è in programma ... Secondo gonews.it

Scuola Sant’Anna in prima linea nel contrasto al terrorismo - Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e Scuola Sant’Anna di Pisa insieme nella lotta e nel contrasto al terrorismo: i due enti stanno infatti lavorando ad un progetto comune di cooperazione, ... intoscana.it scrive