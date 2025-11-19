Terrorismo alla Sant' Anna il forum finale del progetto REJOWA

Pisa, 18 novembre 2025 - Oggi nella sede centrale della Scuola Superiore SantAnna di Pisa (in Piazza Martiri della Libertà, 33 – Aula 3), è in programma il Final Research-Policy Forum del progetto di ricerca REJOWA “Resilience to the Expansion of Jihadist Organizations in West Africa”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’evento è aperto a studiosi, policymakers e alunni della Scuola e sarà trasmesso anche online, consentendo la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali da diversi Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

