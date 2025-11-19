Terremoto in Italia poco fa | Sentita fino a lì
Sono le 19.21 quando una nuova scossa di terremoto scuote l'area dei Campi Flegrei, in un pomeriggio che sembrava destinato a scivolare via senza sorprese. L' Osservatorio Vesuviano registra un evento di magnitudo 2.5, con ipocentro a circa 3 chilometri di profondità, inserito all'interno dello sciame sismico ancora in atto e già segnalato dal Comune di Pozzuoli. Prima che le notifiche delle app sismiche iniziassero a lampeggiare, c'è stato un attimo sospeso. Una famiglia seduta a tavola, un televisore acceso in sottofondo, una bottiglia che vibra appena sul ripiano della cucina. Una frazione di secondo in cui il silenzio cambia consistenza e fa voltare tutti verso la stessa direzione, senza che ci sia davvero qualcosa da guardare.
