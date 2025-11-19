Terre in cambio di pace il nuovo piano Usa per inchiodare l’Ucraina Trump a Putin | Chiudiamo questa dannata guerra – Il video

Kiev rinuncia ad alcuni territori e ad alcune armi, Mosca accetta di mettere fine alla guerra. È questa, in estrema sintesi, la proposta a cui stanno lavorando gli Stati Uniti per chiudere una volta per tutte il conflitto tra Russia e Ucraina. Ad anticipare il piano di Donald Trump è la testata americana Axios, secondo cui Washington starebbe collaborando segretamente con Vladimir Putin. Il documento su cui lavora la Casa Bianca si comporrebbe di 28 punti e si ispira al piano per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas. Le anticipazioni sul piano di Trump. A condividere dettagli sul piano è anche l’agenzia di stampa Reuters, che cita due fonti a conoscenza della questione. 🔗 Leggi su Open.online