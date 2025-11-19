Terni largo Villa Glori si illumina di blu | Conoscere diffondere e dare reale applicazione ai diritti sanciti dalla Convenzione Onu

Il Comune di Terni ha aderito alla ‘Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza’. Per la speciale occasione Largo Villa Glori si illuminerà di blu – giovedì 20 novembre – in concomitanza dell’iniziativa ‘Go Blue’ per ricordare l’approvazione della Convenzione sui diritti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, largo Villa Glori si illumina di blu: “Conoscere, diffondere e dare reale applicazione ai diritti sanciti dalla Convenzione Onu”

