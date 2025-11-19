Terni al via la simulazione di un incidente chimico all' acciaieria GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEO

Fermento nella città di Terni nel pomeriggio di oggi - mercoledì 19 novembre - per la simulazione di un evento critico riguardante l’Acciaieria cittadina. L’esercitazione, curata dalla Protezione civile comunale e regionale e dalla Prefettura, è iniziata alle 16,30 circa e fino alle ore 20. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

