Terni al via la simulazione di un incidente chimico all' acciaieria GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEO

Ternitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermento nella città di Terni nel pomeriggio di oggi - mercoledì 19 novembre - per la simulazione di un evento critico riguardante l’Acciaieria cittadina. L’esercitazione, curata dalla Protezione civile comunale e regionale e dalla Prefettura, è iniziata alle 16,30 circa e fino alle ore 20. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

