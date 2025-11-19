Terminator – Destino oscuro | tutto quello che c’è da sapere sul film
Terminator – Destino oscuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Terminator – Destino oscuro, film del 2019 diretto da Tim Miller. È la sesta pellicola della saga di Terminator. Il film vede il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1998, tre anni dopo aver sconfitto il T-1000 e aver evitato l’ascesa dell’Intelligenza artificiale Skynet, John Connor viene ucciso da un T-800, inviato dal futuro prima della cancellazione di Skynet, sotto gli occhi della madre Sarah Connor. 🔗 Leggi su Tpi.it
