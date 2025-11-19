tentativo di rapina ferito un 28enne colpito da due fendenti

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri la notte scorsa sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per una persona ferita da arma da taglio. Dai primi accertamenti pare che poco prima un 28enne nato in Afghanistan ma residente a Giugliano mentre stava rincasando in sella alla propria bici sarebbe stato avvicinato da 2 individui che avrebbero tentato di rapinargli il mezzo a due ruote. La vittima si sarebbe opposta per poi essere colpito da due fendenti alla schiena. Il 28enne è in osservazione ma al momento non è in pericolo di vita. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

