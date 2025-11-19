Tensioni ai Centri per l’Impiego Troisi | Preoccupati per possibili episodi di violenza

Tempo di lettura: 3 minuti “Abbiamo avuto  notizia di tensioni, le ennesime, all’esterno di un Centro per l’impiego, stavolta nel Casertano, e di un intervento necessario delle forze dell’ordine. Non è il primo caso e purtroppo temiamo che non sarà l’ultimo.  La Regione si assuma le sue colpe “. Lo dichiara  Nicola Troisi, segretario del  Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, commentando le immagini che documentano tensioni nelle scorse ore all’esterno dell’ex CIAPI di San Nicola la Strada, che attualmente “ospita” il CPI di Aversa. “Da  interlocutori privilegiati dei CPI del territorio  – spiega Troisi – non è la prima volta che abbiamo notizie di situazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

