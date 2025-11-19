Il segretario del sindacato datoriale delle agenzie formative: “I continui malfunzionamenti di SILF fanno da innesco a tensioni latenti di una situazione gestita male a monte. Ci venga spiegato come è possibile che una piattaforma costata milioni di euro continui a funzionare così male” CASERTA – “Abbiamo avuto notizia di tensioni, le ennesime, all’esterno di un Centro per l’impiego, stavolta nel Casertano, e di un intervento necessario delle forze dell’ordine. Non è il primo caso e purtroppo temiamo che non sarà l’ultimo. La Regione si assuma le sue colpe “. Lo dichiara Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, commentando le immagini che documentano tensioni nelle scorse ore all’esterno dell’ex CIAPI di San Nicola la Strada, che attualmente “ospita” il CPI di Aversa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Tensioni ai Centri per l’impiego, Troisi (Movimento Libero e Autonomo): “Preoccupati per possibili episodi di violenza. La Regione si assuma le sue colpe”