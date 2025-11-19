Tensioni ai Centri per l’impiego Troisi Movimento Libero e Autonomo | Preoccupati per possibili episodi di violenza La Regione si assuma le sue colpe

Il segretario del sindacato datoriale delle agenzie formative: “I continui malfunzionamenti di SILF fanno da innesco a tensioni latenti di una situazione gestita male a monte. Ci venga spiegato come è possibile che una piattaforma costata milioni di euro continui a funzionare così male” CASERTA – “Abbiamo avuto  notizia di tensioni, le ennesime, all’esterno di un Centro per l’impiego, stavolta nel Casertano, e di un intervento necessario delle forze dell’ordine. Non è il primo caso e purtroppo temiamo che non sarà l’ultimo.  La Regione si assuma le sue colpe “. Lo dichiara  Nicola Troisi, segretario del  Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, commentando le immagini che documentano tensioni nelle scorse ore all’esterno dell’ex CIAPI di San Nicola la Strada, che attualmente “ospita” il CPI di Aversa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

